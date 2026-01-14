Eseguita l' autopsia sul corpo di Andrea Costantini il pennese trovato morto nella cella frigo di un supermercato

Nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, presso l’ospedale di Pescara, è stata eseguita un’autopsia sul corpo di Andrea Costantini, il pennese rinvenuto senza vita nella cella frigo di un supermercato. L’esame, durato circa due ore e mezza, ha fornito elementi utili per chiarire le cause del decesso. La procedura si inserisce nell’ambito delle indagini in corso sulla vicenda.

L'autopsia sul corpo di Andrea Costantini è durata due ore e mezza ed è stata eseguita nella mattinata di mercoledì 14 gennaio questa mattina nell'ospedale di Pescara.Come riporta l'Ansa, Costantini è l'uomo di Penne trovato senza vita lo scorso settembre nella cella frigorifera del supermercato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

