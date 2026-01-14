Escalation di tumori e vittime a San Severo il sindaco Colangelo | Attiveremo il registro urgono bonifiche

Il sindaco di San Severo, Colangelo, ha annunciato l’attivazione di un registro per monitorare l’aumento dei casi di tumori nella zona. La recente perdita di una giovane vittima evidenzia la crescente preoccupazione per la salute pubblica, mentre si intensificano le richieste di bonifiche ambientali. La situazione richiede interventi tempestivi e approfonditi per tutelare la comunità e affrontare le cause di questa escalation.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.