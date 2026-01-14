Escalation di tumori e vittime a San Severo il sindaco Colangelo | Attiveremo il registro urgono bonifiche
Il sindaco di San Severo, Colangelo, ha annunciato l’attivazione di un registro per monitorare l’aumento dei casi di tumori nella zona. La recente perdita di una giovane vittima evidenzia la crescente preoccupazione per la salute pubblica, mentre si intensificano le richieste di bonifiche ambientali. La situazione richiede interventi tempestivi e approfonditi per tutelare la comunità e affrontare le cause di questa escalation.
L'ennesima giovane vita spezzata da una atroce malattia, ha fatto piangere San Severo, alle prese con una preoccupante escalation di decessi per tumori. L'ultima vittima in ordina di tempo, Trisha Fanizza, aveva appena 36 anni. Sgomento il sindaco Lidya Colangelo - "ha raggiunto in cielo le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
