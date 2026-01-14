Esame sul cellulare di Dora Lagreca fissata la data dell' incidente probatorio
Il 11 febbraio si svolgerà l'incidente probatorio relativo al caso di Dora Lagreca, come stabilito dal Tribunale. L'evento rappresenta un passaggio importante nell'iter giudiziario, permettendo di acquisire elementi fondamentali per il procedimento. La data è stata fissata nel rispetto delle procedure legali, segnando un momento chiave nel corso delle indagini e delle successive valutazioni giudiziarie.
L'11 di febbraio si terrà l'incidente probatorio in merito al caso di Dora Lagreca come disposto dal Tribunale. Il Tribunale di Potenza ha deciso la data per l'analisi non ripetibili sul cellulare di Antonio Capasso, il fidanzato di Dora Lagreca, indagato per istigazione al suicidio. Dora Lagreca. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
