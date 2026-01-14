Esame farsa per il calciatore Suarez la Procura chiede tre condanne

Due anni e otto mesi di reclusione per l'ex rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, e per la professoressa Stefania Spina; due anni e quattro mesi per l'allora direttore generale Simone Olivieri. È la richiesta di condanna formulata dal pubblico ministero. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Procura di Perugia: 'Per Suarez un esame farsa, indagati anche nella Juve. I dirigenti si sono attivati ai massimi livelli istituzionali' - Si allarga a macchia d'olio l'inchiesta in essere presso la Procura di Perugia, diretta da Raffaele Cantone, circa le presunte irregolarità commesse dall'Università per gli stranieri del capoluogo ... calciomercato.com

Esame «farsa» di Suarez all'Università per stranieri, condanne per oltre 163mila euro - PERUGIA Oltre 163mila euro da rifondere all'Università per stranieri dai due professori e dagli ex vertici dell'ateneo coinvolti nel caso Suarez. ilmessaggero.it

Il caso dell’esame “farsa“ di Suarez. Grego e Spina raccontano la loro verità. La certificazione? Test "semplice" - L’allora rettrice dell’Università per stranieri e la direttrice del Centro per la valutazione linguistica si sono sottoposte a interrogatorio e "hanno risposto alle domande del pubblico ministero". lanazione.it

