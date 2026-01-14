Ernia pubblica il video del nuovo singolo Berlino già in radio
Ernia ha pubblicato il videoclip del suo nuovo singolo, Berlino, attualmente in rotazione radiofonica. Il brano anticipa il prossimo tour nei palazzetti e rappresenta un ulteriore passo nel percorso artistico dell’artista. La canzone, disponibile sia in formato audio che visivo, è un’ulteriore testimonianza della sua crescita musicale e della sua capacità di rinnovarsi.
Esce oggi il videoclip di Berlino, il nuovo singolo di Ernia già in rotazione radiofonica e che accompagnerà il tour nei palazzetti. Esce oggi il videoclip di Berlino, il nuovo singolo di Ernia già in rotazione radiofonica, secondo estratto dall’album Per Soldi e Per Amore, uscito lo scorso settembre e certificato disco di platino che continua il suo successo in classifica, in attesa della partenza del Solo per amore Tour Live 2026 previsto a marzo. Berlino è la penultima canzone scritta per l’album ed è caratterizzata da un’atmosfera più luminosa e aperta, di respiro più ampio rispetto al resto del disco. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
