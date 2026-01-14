Ernia ha pubblicato il videoclip del suo nuovo singolo, Berlino, attualmente in rotazione radiofonica. Il brano anticipa il prossimo tour nei palazzetti e rappresenta un ulteriore passo nel percorso artistico dell’artista. La canzone, disponibile sia in formato audio che visivo, è un’ulteriore testimonianza della sua crescita musicale e della sua capacità di rinnovarsi.

Esce oggi il videoclip di Berlino, il nuovo singolo di Ernia già in rotazione radiofonica e che accompagnerà il tour nei palazzetti. Esce oggi il videoclip di Berlino, il nuovo singolo di Ernia già in rotazione radiofonica, secondo estratto dall’album Per Soldi e Per Amore, uscito lo scorso settembre e certificato disco di platino che continua il suo successo in classifica, in attesa della partenza del Solo per amore Tour Live 2026 previsto a marzo. Berlino è la penultima canzone scritta per l’album ed è caratterizzata da un’atmosfera più luminosa e aperta, di respiro più ampio rispetto al resto del disco. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Ernia pubblica il video del nuovo singolo Berlino, già in radio

Leggi anche: Ernia, in radio da oggi il singolo Berlino, aggiunta la terza data ad Assago

Leggi anche: Ernia, il nuovo singolo Per te è il più trasmesso dalle radio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ernia pubblica il nuovo album “Per Soldi e Per Amore” con il singolo “Per Te”: il testo e il significato della canzone - Ernia è tornato con un nuovo album "Per Soldi e Per Amore" e il primo singolo estratto è "Per te": ecco il testo e il significato della canzone. deejay.it

Ernia: “Successo e soldi cambiano tutto, io alla fine ho scelto l’amore” - Prima di rispondere alle domande, Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, rapper milanese classe 1991, una delle più lucide e potenti penne della sua generazione, mostra un video dell’attore ... ilsecoloxix.it

Ernia, "Per Soldi e per Amore": è uscito il nuovo album. I feat, la tracklist e il tour - Nei prossimi giorni Ernia presenterà il suo nuovo album “Per soldi e per amore” in varie città d'Italia. ilmessaggero.it

Rkomi si è fidanzato e non si nasconde più. Il famoso cantante ha reso pubblica la prima foto di coppia con Martina facebook