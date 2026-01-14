Enzo Bertocci ha ricevuto la qualifica di Maestro Benemerito di karate

Il 14 gennaio 2026, ad Arezzo, Enzo Bertocci ha ricevuto la qualifica di Maestro Benemerito di karate dalla Federazione FIJLKAM. Fondatore e presidente dell’AKA - Accademia Karate Arezzo, il maestro è stato riconosciuto per il suo contributo alla diffusione dello sport, alla formazione di atleti e alla promozione di valori come disciplina, rispetto e perseveranza. Questo riconoscimento testimonia l’impegno di Bertocci nel settore e il suo ruolo di riferimento nel panorama sportivo locale e nazionale.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Enzo Bertocci h a ricevuto la qualifica di Maestro Benemerito di karate. La Federazione FIJLKAM ha conferito al maestro aretino, fondatore e presidente dell'AKA - Accademia Karate Arezzo, il prestigioso riconoscimento tecnico nazionale per lo straordinario contributo alla diffusione e allo sviluppo dello sport in Italia, per la dedizione alla formazione di nuove generazioni di atleti e per il costante impegno nel promuovere valori di disciplina, rispetto, autocontrollo e perseveranza. La benemerenza è la massima espressione del valore tecnico e umano di un allenatore, a conferma di un eccellente percorso professionale e di un apporto duraturo al karate tricolore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Enzo Bertocci ha ricevuto la qualifica di Maestro Benemerito di karate

