Enzo Bertocci ha ricevuto la qualifica di Maestro Benemerito di karate

Da lanazione.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 gennaio 2026, ad Arezzo, Enzo Bertocci ha ricevuto la qualifica di Maestro Benemerito di karate dalla Federazione FIJLKAM. Fondatore e presidente dell’AKA - Accademia Karate Arezzo, il maestro è stato riconosciuto per il suo contributo alla diffusione dello sport, alla formazione di atleti e alla promozione di valori come disciplina, rispetto e perseveranza. Questo riconoscimento testimonia l’impegno di Bertocci nel settore e il suo ruolo di riferimento nel panorama sportivo locale e nazionale.

Arezzo, 14 gennaio 2026 –  Enzo Bertocci h a ricevuto la qualifica di Maestro Benemerito di karate. La Federazione FIJLKAM ha conferito al maestro aretino, fondatore e presidente dell’AKA - Accademia Karate Arezzo, il prestigioso riconoscimento tecnico nazionale per lo straordinario contributo alla diffusione e allo sviluppo dello sport in Italia, per la dedizione alla formazione di nuove generazioni di atleti e per il costante impegno nel promuovere valori di disciplina, rispetto, autocontrollo e perseveranza. La benemerenza è la massima espressione del valore tecnico e umano di un allenatore, a conferma di un eccellente percorso professionale e di un apporto duraturo al karate tricolore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

