Enjoy my brain | la mostra personale di Stefania Barile
Dal 15 al 30 gennaio, presso il Cosimetti mensa e bar, sarà visitabile la mostra personale di Stefania Barile intitolata
Dal 15 al 30 gennaio si terrà la mostra personale di Stefania Barile dal titolo "Enjoy my brain. Goditi pure il mio cervello!", al Cosimetti mensa e bar.La mostra, che verrà inaugurata giovedì 15 gennaio alle ore 18, è curata da kK, con una nota critica di Nadia Di Bernardo la quale, a proposito.
Enjoy my brain: la mostra personale di Stefania Barile - Dal 15 al 30 gennaio si terrà la mostra personale di Stefania Barile dal titolo “Enjoy my brain. ilpescara.it
