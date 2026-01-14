Enjoy my brain | la mostra personale di Stefania Barile

Dal 15 al 30 gennaio, presso il Cosimetti mensa e bar, sarà visitabile la mostra personale di Stefania Barile intitolata

Dal 15 al 30 gennaio si terrà la mostra personale di Stefania Barile dal titolo "Enjoy my brain. Goditi pure il mio cervello!", al Cosimetti mensa e bar. La mostra, che verrà inaugurata giovedì 15 gennaio alle ore 18, è curata da kK, con una nota critica di Nadia Di Bernardo

