Enel Pd | Bene accordo su indotto ora capire prospettive sul territorio

Il segretario cittadino del Pd e consigliere comunale di Brindisi, Francesco Cannalire, commenta positivamente l’accordo tra Enel, Confindustria, Cna e le organizzazioni sindacali, che offre una prospettiva di stabilità di breve durata per circa cinquanta lavoratori. È importante ora valutare le future opportunità sul territorio, al fine di garantire un’occupazione sostenibile e duratura per la comunità locale.

Riceviamo e pubblichiamo da Francesco Cannalire, segretario cittadino Pd e consigliere comunale BrindisiAccogliamo con favore l'intesa raggiunta tra Enel, Confindustria, Cna e organizzazioni sindacali che garantisce una prospettiva, seppur limitata a un trimestre, per cinquanta lavoratori del.

Centrale Enel di Cerano, «evitare scontri ideologici e pensare solo al bene dei lavoratori e della città» x.com

