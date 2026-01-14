Emergenza senzatetto nell’ospedale sindacati interpellano istituzioni Prime soluzioni dalla Asl

L’emergenza senzatetto all’interno dell’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina ha suscitato l’interesse dei sindacati, che chiedono interventi alle istituzioni. Dopo le segnalazioni, sono arrivate le prime risposte dall’Asl e dall’amministrazione comunale. La situazione richiede attenzione e soluzioni concrete per garantire sicurezza e dignità a tutte le persone coinvolte.

