Emergenza senzatetto nell’ospedale sindacati interpellano istituzioni Prime soluzioni dalla Asl
L’emergenza senzatetto all’interno dell’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina ha suscitato l’interesse dei sindacati, che chiedono interventi alle istituzioni. Dopo le segnalazioni, sono arrivate le prime risposte dall’Asl e dall’amministrazione comunale. La situazione richiede attenzione e soluzioni concrete per garantire sicurezza e dignità a tutte le persone coinvolte.
GALATINA – Più di un senzatetto ha trovato un rifugio nell'ospedale "Santa Caterina Novella" di Galatina: i sindacati interpellano amministrazione e Asl, in mattinata le prime risposte. Numerose segnalazioni sono infatti giunte, nei giorni scorsi, sulle scrivanie di Cgil e Cisl.
