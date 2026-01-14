Emergenza ospedale M5S Alto Tammaro | La sanità non è propaganda

L’emergenza negli ospedali richiede azioni concrete e tempestive, non caricature politiche. Il Movimento 5 Stelle Alto Tammaro sottolinea l’importanza di interventi mirati per migliorare la sanità locale, senza inutili passerelle o propaganda. La priorità è garantire servizi efficaci e accessibili, ascoltando le reali esigenze dei cittadini e lavorando insieme per un sistema sanitario più efficiente e sostenibile.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Il territorio non ha bisogno di passerelle politiche, ma di risposte concrete. La sanità non è propaganda: riguarda la vita delle persone. Ci chiediamo perché la destra non abbia aperto lo stesso confronto sull'autonomia differenziata, che rischia di penalizzare gravemente il Sud, a partire proprio dalla sanità". Così in una nota il Movimento 5 Stelle dell'Alto Tammaro in merito alla riunione, tenutasi nei giorni scorsi a Pontelandolfo, sulla sanità e sui problemi dell'ospedale San Pio. "Siamo vicini e solidali ai sindaci, lasciati spesso soli a gestire le emergenze.

