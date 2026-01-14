Emergenza morti sul lavoro nel Foggiano | 10 vittime in undici mesi in Puglia 55 casi

Negli ultimi undici mesi, il Foggiano ha registrato dieci decessi sul lavoro, contribuendo ai 55 casi rilevati in tutta la Puglia. A livello nazionale, sono stati registrati complessivamente 1.010 infortuni mortali, di cui 735 durante le attività lavorative e 275 in itinere. Questi dati evidenziano l’importanza di monitorare e migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In undici mesi, in Italia, si contano 1.010 infortuni mortali totali. Di questi, 735 sono avvenuti durante il lavoro, e 275 in itinere. La Puglia, secondo le rilevazioni dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, resta nella 'zona rossa' del rischio, con un'incidenza infortunistica.

Morti sul lavoro, è ancora emergenza - Secondo gli ultimi dati elaborati sulla base delle denunce all'Inail, nei primi otto mesi del 2025 si contano 681 vittime sul lavoro in Italia. notizie.tiscali.it

Morti sul lavoro, l’emergenza che non rallenta (e che smonta alcuni stereotipi) - 090 i lavoratori e le lavoratrici che, nel solo 2024, sono usciti di casa per andare al lavoro e non vi hanno più fatto ... quotidiano.net

