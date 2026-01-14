Emanuele ucciso a 14 anni i giudici assolvono l’imputato Le urla della madre | Vergognatevi è un assassino

La Corte di Appello di Napoli ha assolto Agostino Veneziano dall’accusa di omicidio di Emanuele Di Caterino, il quattordicenne ucciso ad Aversa nel 2013. La decisione ha suscitato reazioni, con la madre di Emanuele che ha espresso il suo dolore e la propria delusione. La vicenda resta un episodio complesso, che evidenzia le sfide della giustizia in casi di grave perdita.

La Corte di Appello di Napoli ha assolto Agostino Veneziano dall'accusa di omicidio per la morte di Emanuele Di Caterino, il quattordicenne ucciso ad Aversa, in provincia di Caserta, il 7 aprile 2013. La decisione ha chiuso un procedimento giudiziario durato oltre tredici anni e ha immediatamente acceso momenti di forte tensione in aula, con la reazione durissima della famiglia della vittima subito dopo la lettura della sentenza. Secondo i giudici, l'imputato non è penalmente responsabile dei fatti contestati. La procura generale aveva chiesto l'assoluzione ritenendo configurabile la legittima difesa, una linea accolta dalla Corte.

