Emanuele Di Caterino ucciso a 14 anni | imputato assolto

Dopo tredici anni di attesa e otto processi, si conclude il caso di Emanuele Di Caterino, il ragazzo di 14 anni ucciso con una coltellata alla schiena. L’imputato è stato assolto, chiudendo un lungo percorso giudiziario. La vicenda ha suscitato attenzione sul fronte della giustizia e sulla tutela dei minori coinvolti in episodi di violenza.

Tredici anni di attesa e otto processi per la morte di Emanuele Di Caterino, ucciso a 14 anni con una coltellata alla schiena. La Corte d’Appello di Napoli ha assolto Marcello Veneziano, riconoscendo la legittima difesa. Il delitto risale al 7 aprile 2013 ad Aversa, nel casertano, durante una lite tra giovanissimi. Rabbia e dolore della madre della vittima: “Ha ammazzato un ragazzino innocente”. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

