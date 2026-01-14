Emanuele Di Caterino ucciso a 14 anni | imputato assolto

Dopo tredici anni di attesa e otto processi, si conclude il caso di Emanuele Di Caterino, il ragazzo di 14 anni ucciso con una coltellata alla schiena. L’imputato è stato assolto, chiudendo un lungo percorso giudiziario. La vicenda ha suscitato attenzione sul fronte della giustizia e sulla tutela dei minori coinvolti in episodi di violenza.

Tredici anni di attesa e otto processi per la morte di Emanuele Di Caterino, ucciso a 14 anni con una coltellata alla schiena. La Corte d’Appello di Napoli ha assolto Marcello Veneziano, riconoscendo la legittima difesa. Il delitto risale al 7 aprile 2013 ad Aversa, nel casertano, durante una lite tra giovanissimi. Rabbia e dolore della madre della vittima: “Ha ammazzato un ragazzino innocente”. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Emanuele Di Caterino, ucciso a 14 anni: imputato assolto Leggi anche: Ucciso il 14enne Emanuele Di Caterino, assolto l’imputato Leggi anche: Ucciso a 14 anni, nessun colpevole per l'omicidio di Emanuele. Urla della mamma in aula: "Avete assolto un assassino" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Emanuele Di Caterino ucciso a coltellate a 13 anni, assolto l'unico imputato. La madre della vittima urla in aula: «Vergognatevi»; Emanuele Di Caterino, la madre: «Mio figlio ucciso a 14 anni nessun colpevole: vergogna»; Ucciso a 13 anni, per i giudici è legittima difesa. La madre della vittima: Avete assolto un assassino; Ucciso a 14 anni, nessun colpevole per l'omicidio di Emanuele. Urla della mamma in aula: Avete assolto un assassino. Emanuele Di Caterino ucciso a 14 anni, la madre dopo l'assoluzione dell'unico imputato: "Non mi fermo" - Agostino Veneziano, unico imputato, è stato assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste". tag24.it

Emanuele Di Caterino, la madre: «Mio figlio ucciso a 14 anni nessun colpevole: vergogna» - Sette processi di merito, un calvario giudiziario lungo quasi tredici anni e nessun colpevole. ilmattino.it

Ucciso a 14 anni, nessun colpevole per l'omicidio di Emanuele. Urla della mamma in aula: "Avete assolto un assassino" - Dopo 13 anni nessun colpevole per l'omicidio di Emanuele Di Caterino, ucciso a coltellate a soli 14 anni in una lite tra giovanissimi avvenuta ad Aversa il 7 aprile 2013. casertanews.it

Omicidio Emanuele Di Caterino, assolto l'imputato

La Corte d'Appello di Napoli ha assolto Agostino Veneziano, oggi 29enne, dall'accusa di omicidio per la morte di Emanuele Di Caterino, il ragazzo di 14 anni ucciso con una coltellata alla schiena il 7 aprile 2013 ad Aversa, in provincia di Caserta. Il processo, facebook

**CASERTA: 13ENNE UCCISO A COLTELLATE AD AVERSA, ASSOLTO UNICO IMPUTATO** LA RABBIA DELLA MADRE. "Avete assolto un assassino", ha urlato in Aula. Emanuele Di Caterino fu ucciso con un fendente alla schiena il 7 aprile del 2013 ad Av x.com

