Eliminato Gasperini non basta il gol del sedicenne Arena Il Torino brinda in Coppa Italia

Il Torino conquista la vittoria in Coppa Italia, eliminando Gasperini e superando il gol del giovane Arena. La partita si è conclusa con una prestazione complessivamente equilibrata, evidenziando le caratteristiche della squadra piemontese. La sfida ha mostrato alcune lacune tra le fila avversarie, ma il risultato finale premia l’organizzazione e la determinazione del Torino. Un risultato importante che permette ai granata di avanzare nel torneo.

TORINO (3-4-2-1): Svilar 6; Ghilardi 6, Ziolkowski 5.5 (1’st Ndicka), Celik 6; Rensch 5.5 (1’st Hermoso 6.5), Cristante 5.5, Pisilli 6.5 (12’st Koné 5.5), Wesley 6.5; Soulé 6 (12’st Dybala 6), El Shaarawy 6; Bailey 6 (35’st Arena 6.5). Allenatore: Gasperini 6. TORINO (3-4-1-2): Paleari 6; Tameze 5.5, Coco 6.5, Ismajli 6 (25’st Maripan 5); Lazaro 6, Ilkhan 6.5, Gineitis 6 (24’st Casadei 6), Aboukhal 5.5 (41’st Dembele sv); Vlasic 7; Simeone 6 (25’st Njie 5.5), Adams 7,5 (43’st Ngonge sv). Allenatore: Baroni 6. Arbitro: Bonacina di Bergamo 6. Reti: 35’ pt Adams; 1’ st Hermoso, 7’ st Adams, 37’ st Arena, 45’ st Ilkhan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eliminato Gasperini, non basta il gol del sedicenne Arena. Il Torino brinda in Coppa Italia Leggi anche: Roma-Torino 2-3: il gol del baby Arena non basta, Gasperini eliminato dalla Coppa Italia Leggi anche: Calcio, non basta il gol del 2009 Arena: Roma sconfitta per 2-3 dal Torino in Coppa Italia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Roma-Torino 2-3: il gol del baby Arena non basta, Gasperini eliminato dalla Coppa Italia; Cronaca Roma-Torino 2-3: Arena non basta, Gasperini eliminato dalla Coppa Italia; Eliminato Gasperini, non basta il gol del sedicenne Arena. Il Torino brinda in Coppa Italia; Roma eliminata, il gol da favola di un sedicenne non basta: Torino ai quarti. Roma-Torino 2-3: il gol del baby Arena non basta, Gasperini eliminato dalla Coppa Italia - Le reti di Hermoso e del classe 2009 non sono sufficienti ai giallorossi per evitare l'eliminazione dalla coppa nazionale. romatoday.it

Roma, Gasperini: "Capiamo se vogliamo essere competitivi ora o valorizzare i giovani" - L'allenatore della Roma dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia esalta il baby attaccante mandato in campo nel finale e autore del momentaneo 2- sport.sky.it

Gasperini felice per Arena: "Bravissimo ma ha 16 anni. Se poi vogliamo far giocare i Primavera..." - Le parole dell'allenatore della Roma dopo la sconfitta agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino: ecco cosa ha detto ... msn.com

Roma-Torino 2-3: il gol del baby Arena non basta, Gasperini eliminato dalla Coppa Italia ift.tt/f9IVjrw x.com

#Torino ai quarti... #Gasperini eliminato. facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.