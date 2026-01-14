Elezioni a Faenza il candidato di Fratelli d' Italia è Gabriele Padovani | Gareggiamo per vincere
Fratelli d’Italia sosterrà Gabriele Padovani come candidato sindaco di Faenza. L’annuncio ufficiale sarà fatto durante una conferenza stampa prevista per sabato prossimo, organizzata dal gruppo di FdI di Manfredo. La candidatura di Padovani si inserisce in un percorso di confronto e dialogo volto a individuare una proposta efficace per il futuro della città.
