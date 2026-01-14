Elezioni a Faenza centrodestra diviso e potrebbe spuntare un altro candidato | si attende la mossa di FdI

Alle prossime elezioni amministrative di Faenza, in programma questa primavera, il centrodestra appare frammentato e potrebbe emergere un ulteriore candidato. La situazione politica locale si sta delineando con incertezza, mentre si attende la decisione di Fratelli d'Italia. La sfida si preannuncia complessa, con diversi schieramenti pronti a confrontarsi per il futuro della città.

Si annuncia una vera e propria battaglia per Faenza alle prossime elezioni amministrative che si terranno in primavera. La corsa per la poltrona di sindaco vede già quattro candidati in corsa, ma presto potrebbe spuntarne anche un quinto. Un panorama dunque variegato che vede, ancora una volta.

Elezioni a Faenza: i partiti del centrodestra correranno divisi Fratelli d'Italia infatti non sembra aver intenzione di seguire Lega e Forza Italia, che, nelle scorse ore, hanno annunciato la candidatura a sindaco di Claudio Miccoli.

