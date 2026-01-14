Ejae e Rei Ami, protagonisti di “KPop Demon Hunters” su Netflix, uniscono stile e personalità opposte in un contesto unico: una partita NBA a Los Angeles. Con sneakers Asics e stivali a punta, rappresentano due modi diversi di vivere il fashion, mantenendo un equilibrio tra comfort e attitude. Dopo aver vinto premi ai Golden Globes, sono arrivati al match Clippers contro Hornets, dimostrando come il look possa essere espressione di energia e autenticità.

Golden Globes vinti, energy alle stelle e uno stop obbligatorio. a bordo campo. Ejae e Rei Ami, voci e anime del fenomeno Netflix “KPop Demon Hunters”, hanno trasformato una serata NBA in un vero fashion moment, presentandosi al match Clippers vs Hornets con due look completamente diversi ma perfettamente allineati allo spirito 2026: comfort intelligente + attitude. Spoiler: sì, si parla di scarpe, ma anche di storytelling. Sneakers vs stivali: Ejae e Rei Ami di KPop Demon Hunters portano due aesthetic opposte courtside a Los Angeles. Ejae ha scelto la strada sporty-cool, quella che sembra casual ma è studiata al millimetro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ejae e Rei Ami, voci di KPop Demon Hunters, vibe opposte ma stesso slay: sneakers Asics e stivali a punta courtside a Los Angeles

