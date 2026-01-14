Edoardo Liberati Synthetics Trio live concert

Il 16 gennaio 2026, Edoardo Liberati Synthetics Trio si esibirà dal vivo presso Casale Alba. L’evento avrà inizio alle 20.30 con una cena sociale, seguita dal concerto alle 21.00. Un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un’atmosfera conviviale. L’ingresso è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata dedicata alla musica e alla socialità.

