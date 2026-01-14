Edoardo Liberati Synthetics Trio live concert
Il 16 gennaio 2026, Edoardo Liberati Synthetics Trio si esibirà dal vivo presso Casale Alba. L’evento avrà inizio alle 20.30 con una cena sociale, seguita dal concerto alle 21.00. Un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un’atmosfera conviviale. L’ingresso è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata dedicata alla musica e alla socialità.
Venerdì 16 gennaio 2026 @ Casale Alba 2Ore 20.30 cenasocialeOre 21.30 Inizio concerto‘Synthetics’ Trio è il nuovo progetto capitanato dal chitarrista e compositore Edoardo Liberati. L’ensemble vede la partecipazione di Riccardo Gola al contrabbasso e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Rassegna Jazz Up Close, il concerto "Nobody Else But Me" di Riccobono trio e e il live di Mirabella trio con "Maschere Nude"
Leggi anche: TNA: Elijah farà ritorno a iMPACT con un live concert
Il primo CasaLive dell'anno è all'insegna del jazz contemporaneo Venerdì 16 gennaio 2026 @edoardo_liberati x CasaLive Ore 20.00 cena sociale Ore 21.30 Inizio concerto ‘Synthetics’ Trio è il nuovo progetto capitanato dal chitarrista e compositore facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.