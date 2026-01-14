Editoria | Boschi ' Repubblica compagna di viaggio della democrazia italiana'

Boschi sottolinea come, dopo cinquant'anni, Repubblica rimanga una voce critica e una presenza vigilante al servizio della democrazia italiana. In questo articolo, si approfondisce il ruolo e l'importanza di un’istituzione che ha accompagnato e contribuito al dibattito pubblico nel corso degli anni, mantenendo intatti impegno e responsabilità nel contesto democratico nazionale.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Cinquant'anni sono una storia, ma anche la promessa di continuare a essere voce critica, coscienza vigile e compagna di viaggio della democrazia italiana". Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi nell'anniversario della nascita del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. "In un'epoca di fake news e propaganda, una voce libera e indipendente è un patrimonio per tutti, non solo per chi ne condivide le idee. A Repubblica, al direttore Mario Orfeo, alle giornaliste a ai giornalisti e a chi in questi anni ha creduto nell'informazione libera e consapevole, va il mio augurio di non smettere mai di essere scomodi e di continuare a porre domande per raccontare il Paese con coraggio".

Maria Elena Boschi facebook

