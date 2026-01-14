Edison torna in Borsa | sul mercato il 30% del capitale

Edison torna sul mercato con il 30% del capitale in vendita. La controllata di Électricité de France (EDF) è al centro di un processo di valorizzazione, nelle settimane prossime potrebbe essere annunciata una decisione definitiva. Questa operazione rappresenta un passo importante per la strategia di EDF e per il futuro dell’azienda nel settore energetico.

Che il colosso francese dell’energiaÉlectricité de France (EDF) stesse valutando diverse opzioni per la valorizzazione della controllata Edison era già cosa nota, ma nelle prossime settimane ci potrebbe essere una decisa accelerazione. Tra le opzioni disponibili, secondo Il Sole 24 Ore, EDF sarebbe orientata verso la quotazione sulla piazza di Milano, con i lavori che dovrebbero entrare nel vivo a partire da metà febbraio con la scelta delle banche a servizio dell’operazione, in un’accelerazione del dossier dopo diversi incontri a Parigi nelle ultime settimane. In occasione dei risultati dei primi 9 mesi del 2025, pubblicati a fine ottobre, Edison aveva fatto saper di essere stata informata che EDF aveva avviato un processo di revisione strategica volto a valutare le possibili opzioni riguardanti il livello della propria partecipazione nella società, pur mantenendone il controllo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

