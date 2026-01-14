Edilizia scolastica e dimensionamento a Napoli | il punto in Commissione Istruzione
Nell’ambito dell’edilizia scolastica a Napoli, si sono affrontate le questioni legate a accorpamenti, criticità strutturali e potenziali chiusure di istituti. In una riunione della Commissione Istruzione, si è discusso con l’assessora Striano sulle emergenze e le sfide che coinvolgono le Municipalità, evidenziando l’importanza di interventi mirati per garantire sicurezza e continuità educativa.
Accorpamenti, criticità strutturali e istituti a rischio chiusura: confronto con l’assessora Striano e focus sulle emergenze in merito all’edilizia scolastica nelle Municipalità. La Commissione Istruzione e Famiglie, presieduta da Aniello Esposito, si è riunita per un approfondimento sul tema del dimensionamento scolastico e sulle criticità strutturali che interessano numerosi edifici scolastici cittadini. Alla seduta ha . 🔗 Leggi su 2anews.it
