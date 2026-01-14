Edilizia bergamasca pubblicato il nuovo listino prezzi | incremento medio del 2%

È stato pubblicato il nuovo listino prezzi dell’edilizia bergamasca, aggiornato al 15 ottobre 2025 dalla Camera di Commercio di Bergamo. L’incremento medio dei prezzi si attesta al 2%, offrendo un quadro aggiornato e affidabile per professionisti e aziende del settore. Questo strumento rappresenta una risorsa fondamentale per pianificare e gestire i progetti edilizi con precisione e trasparenza.

Bergamo. Disponibile l'edizione aggiornata al 15 ottobre 2025 del bollettino della Camera di Commercio, strumento essenziale per il settore. Richiesta la collaborazione delle imprese del settore per le prossime rilevazioni. È ora disponibile l'edizione aggiornata al 15 ottobre 2025 dei "Prezzi informativi delle opere edili", la pubblicazione semestrale realizzata dalla Camera di Commercio di Bergamo in collaborazione con Ance Bergamo. Da anni punto di riferimento irrinunciabile per operatori, tecnici e professionisti del territorio, il bollettino raccoglie in oltre 6.700 voci i valori attuali di materiali, manodopera, impianti tecnologici, sicurezza e misure per la tutela della salute nei cantieri.

