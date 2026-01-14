Ed Sheeran svela la scaletta del Loop Tour che ripercorrerà la sua intera carriera

Ed Sheeran, dopo aver concluso il Mathematics Tour, annuncia i dettagli del suo prossimo Loop Tour. L’artista ripercorrerà dal vivo i momenti salienti della sua carriera, condividendo con il pubblico una scaletta che comprende i brani più rappresentativi della sua discografia. L’evento si prepara ad essere un’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni più amate, in un formato intimo e fedele allo stile dell’artista.

Ed Sheeran ha appena concluso il Mathematics Tour, durato più di tre anni, ma tornerà a suonare dal vivo tra pochi giorni e ieri ha annunciato quali brani della sua discografia ha intenzione di eseguire dal vivo nei prossimi mesi, durante il suo Loop Tour. La presentazione della selezione di brani scelti è avvenuta in collaborazione con Apple Music, tramite la quale ha presentato in anteprima una playlist esclusiva con tutti i successi che i fan ascolteranno ai suoi concerti a partire dal 16 gennaio ad Auckland, in Nuova Zelanda. Oltre a pezzi tratti dal suo album più recente, Play, che ha debuttato al quinto posto della Billboard 200 a settembre, la setlist include una selezione delle aue maggiori hit, dal 2011 a oggi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

