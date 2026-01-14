Economia Livolsi | La sfida dell’Italia Nel 2026? Salari produttività e investimenti

L’economia italiana si trova di fronte a sfide fondamentali per il 2026, con particolare attenzione a salari, produttività e investimenti. Ubaldo Livolsi analizza le dinamiche e le strategie necessarie per affrontare questo percorso di crescita sostenibile. Comprendere questi aspetti è essenziale per delineare un futuro economico stabile e competitivo per il paese.

Investimenti, produttività e salari: la sfida strutturale dell’Italia nel 2026 secondo Ubaldo Livolsi. Roma. Salari, produttività e investimenti. Le parole chiave dell’Italia per il 2026 secondo Ubaldo Livolsi, professore di Corporate Finance e fondatore della Livolsi & Partners S.p.A., che traccia le prospettive del nostro Paese. “ Il 2026 si è aperto confermando un contesto profondamente diverso rispetto a quello a cui l’Europa si era abituata prima del ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump – spiega- Lo scenario globale cambia rapidamente e non segue più una logica puramente economica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

