Eccoli tutti e tre insieme Anna Tatangelo il compagno e la figlia appena nata | prima uscita

Anna Tatangelo, il suo compagno Giacomo Buttaroni e la loro neonata sono apparsi pubblicamente per la prima volta insieme. La notizia, condivisa dalla rivista Chi, mostra un momento di gioia e intimità famigliare, segnando un nuovo capitolo per la cantante e i suoi cari. Questa uscita rappresenta un passo importante nel loro percorso, offrendo uno sguardo sulla vita di Anna e sulla felicità condivisa con le persone più care.

È al settimo cielo Anna Tatangelo e con lei il suo compagno, Giacomo Buttaroni: è la rivista Chi a pubblicare le foto della loro prima uscita tutti insieme. Un appuntamento che i neo genitori conoscono benissimo, il primo appuntamento con il pediatra, la prima visita medica della piccolina. Ed eccoli insieme Anna Tatangelo, Giacomo Buttaroni e la loro bambina. È un nuovo anno che è iniziato tutto in rosa e non solo perché è nata Beatrice, ma perché per la cantante c’è il colore dell’amore nell’aria. Anna Tatangelo ha imparato a tenere ben distinta la vita privata da quella pubblica e mostra pochissimo della sua attuale felicità, lasciando così da parte i pettegolezzi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

