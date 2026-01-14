Eccellenza reggina nel mondo la medaglia d’oro Calabria 2025 al chirurgo Papalia

Il professor Rocco Papalia, primario di Urologia al Campus Biomedico di Roma, ha ricevuto la medaglia d’oro Calabria 2025, riconoscimento che conferma la sua eccellenza nel settore. La sua attività, riconosciuta a livello internazionale, si distingue per competenza e professionalità. Questo premio rappresenta un ulteriore attestato del valore del suo contributo alla medicina e al panorama sanitario calabrese.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.