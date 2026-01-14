Eccellenza reggina nel mondo la medaglia d’oro Calabria 2025 al chirurgo Papalia
Il professor Rocco Papalia, primario di Urologia al Campus Biomedico di Roma, ha ricevuto la medaglia d’oro Calabria 2025, riconoscimento che conferma la sua eccellenza nel settore. La sua attività, riconosciuta a livello internazionale, si distingue per competenza e professionalità. Questo premio rappresenta un ulteriore attestato del valore del suo contributo alla medicina e al panorama sanitario calabrese.
Un nuovo e prestigioso riconoscimento si aggiunge al percorso professionale del professor Rocco Papalia, primario di Urologia presso il Campus biomedico universitario di Roma e chirurgo di rilievo internazionale. Al medico originario di Taurianova è stata infatti conferita la Medaglia d’Oro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
