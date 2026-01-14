Eboli | camion impedisce l' accesso in ospedale scoppia il caos

A Eboli, un camion si è fermato in via Vignola, bloccando l'accesso all'ospedale. L'incidente ha causato disagi e rallentamenti nelle attività quotidiane, creando una situazione di caos temporaneo. Le autorità stanno accertando le cause del blocco, mentre i servizi di emergenza sono intervenuti per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.

Mattinata da dimenticare ad Eboli, dove un camion, per cause da accertare, è rimasto bloccato in via Vignola, "sbarrando" di fatto l'accesso all'ospedale. Code e proteste per lo stop al traffico proprio nei pressi del pronto soccorso, con ambulanze impossibilitate a raggiungere il nosocomio. Sul. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

