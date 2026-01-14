EAR – Enacting Artistic Research Convegni mostre ed esperienze culturali

Dal 16 al 21 febbraio, la città si anima con eventi dedicati a EAR – Enacting Artistic Research. Con convegni, mostre ed esperienze culturali, il progetto crea un ambiente di discussione e scoperta, coinvolgendo pubblico e studiosi. Un'occasione per esplorare il percorso e i risultati della ricerca artistica attraverso diverse discipline e luoghi, promuovendo un dialogo aperto e multidisciplinare.

Dal 16 al 21 febbraio la città si trasforma in un hub diffuso della ricerca artistica dedicata al pubblico e agli studiosi, un ecosistema temporaneo che attraversa luoghi, linguaggi e discipline per rendere visibile il percorso e i risultati di EAR – Enacting Artistic Research, progetto di.

Roma capitale della ricerca artistica: dal 16 al 21 febbraio 2026 sei giorni tra arte, scienza e intelligenza artificiale x.com

