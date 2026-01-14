È un Parma stoico | resiste e porta a casa un punto
Il Parma dimostra carattere e determinazione, portando a casa un punto importante. La squadra, guidata da Carlos Cuesta, ha mostrato una resistenza solida e compatta, che ha permesso di ottenere un risultato positivo nonostante le difficoltà. Un segnale di crescita e di impegno, evidenziando la volontà di affrontare ogni sfida con disciplina e costanza.
È un Parma stoico che va oltre il punto guadagnato. La resistenza a oltranza dei ragazzi di Carlos Cuesta è stata premiata. Al Maradona Rinaldi e compagni stoppano sullo 0-0 i campioni d'Italia e festeggiano un punto d'oro per la classifica. I crociati salgono a quota 22 in classifica, raggiunta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Uno stoico Cobolli porta l’Italia in finale di Coppa Davis: partita folle contro Bergs
Leggi anche: Andrea Sempio a Porta a Porta parla punto per punto delle accuse a suo carico
È un Parma stoico: resiste e porta a casa un punto - Cuesta incarta Conte con difesa e organizzazione, i compagni festeggiano Rinaldi migliore in campo con almeno tre interventi decisivi ... parmatoday.it
RIEPILOGO 11 GENNAIO 2026 SERIE A Classifica: Roma 22; Juventus e Fiorentina 17; Como, Inter e Lazio 15; Milan e Napoli 13; Sassuolo 9; Parma 7; Genoa 6; Ternana 4. SERIE C Solo il Meda insegue il Moncalieri: la Pro Sesto è superata sul campo del facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.