È un Parma stoico | resiste e porta a casa un punto

Da parmatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parma dimostra carattere e determinazione, portando a casa un punto importante. La squadra, guidata da Carlos Cuesta, ha mostrato una resistenza solida e compatta, che ha permesso di ottenere un risultato positivo nonostante le difficoltà. Un segnale di crescita e di impegno, evidenziando la volontà di affrontare ogni sfida con disciplina e costanza.

È un Parma stoico che va oltre il punto guadagnato. La resistenza a oltranza dei ragazzi di Carlos Cuesta è stata premiata. Al Maradona Rinaldi e compagni stoppano sullo 0-0 i campioni d'Italia e festeggiano un punto d'oro per la classifica. I crociati salgono a quota 22 in classifica, raggiunta. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Uno stoico Cobolli porta l’Italia in finale di Coppa Davis: partita folle contro Bergs

Leggi anche: Andrea Sempio a Porta a Porta parla punto per punto delle accuse a suo carico

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

200 parma stoico resiste&#200; un Parma stoico: resiste e porta a casa un punto - Cuesta incarta Conte con difesa e organizzazione, i compagni festeggiano Rinaldi migliore in campo con almeno tre interventi decisivi ... parmatoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.