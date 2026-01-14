È un Parma stoico | resiste e porta a casa un punto

Il Parma dimostra carattere e determinazione, portando a casa un punto importante. La squadra, guidata da Carlos Cuesta, ha mostrato una resistenza solida e compatta, che ha permesso di ottenere un risultato positivo nonostante le difficoltà. Un segnale di crescita e di impegno, evidenziando la volontà di affrontare ogni sfida con disciplina e costanza.

RIEPILOGO 11 GENNAIO 2026 SERIE A Classifica: Roma 22; Juventus e Fiorentina 17; Como, Inter e Lazio 15; Milan e Napoli 13; Sassuolo 9; Parma 7; Genoa 6; Ternana 4. SERIE C Solo il Meda insegue il Moncalieri: la Pro Sesto è superata sul campo del facebook

