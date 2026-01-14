È scontro sul referendum | Mattarella firma ma deciderà il Tar

Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026, dopo che il presidente Mattarella ha firmato il decreto. La decisione, adottata dal Consiglio dei ministri, è ora soggetta a eventuali verifiche da parte del Tar, che potrebbe influenzare le modalità e le tempistiche della consultazione. La questione resta aperta, mentre si avvicina la data stabilita per il voto.

Roma, 14 gennaio 2026 – Il presidente della Repubblica ha firmato ieri sera il decreto che fissa al 22 e 23 marzo la data del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, recependo la delibera del Consiglio dei ministri di lunedì. Ma la partita è tutt’altro che chiusa. Qualche ora prima infatti il ’Comitato dei quindici’, promotore della raccolta di firme popolari, aveva depositato un ricorso al Tar del Lazio con richiesta di sospensiva della stessa decisione del governo, dopo aver informato per via epistolare Sergio Mattarella. “Nessuna indebita pressione, richiesta di moral suasion o sollecitazione – assicura il portavoce del Comitato Carlo Guglielmi – abbiamo semplicemente spiegato nella missiva le ragioni giuridiche della nostra iniziativa”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - È scontro sul referendum: Mattarella firma, ma deciderà il Tar Leggi anche: Referendum, ecco il ricorso sulla data Ma Mattarella firma Leggi anche: Mattarella firma referendum 22-23 marzo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. È scontro sul referendum: Mattarella firma, ma deciderà il Tar - Dal Colle il via libera alla data del 22 e 23 marzo licenziata dal governo. quotidiano.net

Firma del Colle sul referendum, guerra di ricorsi tra comitati - A innescare la miccia è il ricorso depositato al Tar dal comitato promotore della raccolta di firme popolari. ansa.it

Meloni sale al Colle da Mattarella, cosa c'è dietro lo scontro (negato) tra Fdi e il Quirinale - Ma cosa c'è, davvero, dietro allo scontro (negato, per la verità) tra Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, e il Quirinale? ilmessaggero.it

Il #referendum sulla riforma della #giustizia si terrà a fine marzo e la scelta delle date non è stata affatto neutra, visto che settimane era al centro di uno scontro politico. E la partita non è ancora del tutto chiusa. È in corso, infatti, una raccolta firme promossa dal - facebook.com facebook

Chiedono un referendum per fermare un referendum che c’è già. Raccolgono firme non per dare la parola ai cittadini, ma per rinviarla. L’Unione Camere Penali lo dice con chiarezza: non è partecipazione, è una fuga dal confronto. Noi il referendum non lo te x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.