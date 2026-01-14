È scontro sul referendum | Mattarella firma ma deciderà il Tar

Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026, dopo che il presidente Mattarella ha firmato il decreto. La decisione, adottata dal Consiglio dei ministri, è ora soggetta a eventuali verifiche da parte del Tar, che potrebbe influenzare le modalità e le tempistiche della consultazione. La questione resta aperta, mentre si avvicina la data stabilita per il voto.

Roma, 14 gennaio 2026 – Il presidente della Repubblica ha firmato ieri sera il decreto che fissa al 22 e 23 marzo la data del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, recependo la delibera del Consiglio dei ministri di lunedì. Ma la partita è tutt’altro che chiusa. Qualche ora prima infatti il ’Comitato dei quindici’, promotore della raccolta di firme popolari, aveva depositato un ricorso al Tar del Lazio con richiesta di sospensiva della stessa decisione del governo, dopo aver informato per via epistolare Sergio Mattarella. “Nessuna indebita pressione, richiesta di moral suasion o sollecitazione – assicura il portavoce del Comitato Carlo Guglielmi – abbiamo semplicemente spiegato nella missiva le ragioni giuridiche della nostra iniziativa”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

