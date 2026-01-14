È morta Valeria Fedeli sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione

Da lettera43.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparsa mercoledì mattina a Roma Valeria Fedeli, 76 anni, nota sindacalista, ex senatrice del Partito Democratico e ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni. Figura di rilievo nel panorama politico e sindacale italiano, Fedeli ha dedicato gran parte della sua vita alla tutela dei diritti dei lavoratori e all’istruzione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo politico e sociale del paese.

È morta mercoledì mattina a Roma, all’età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista, ex senatrice del Partito democratico e ministra dell’Istruzione nel governo guidato da Paolo Gentiloni. Ne danno notizia i suoi famigliari. La carriera politica di Valeria Fedeli. Nata a Treviglio nel 1949, aveva iniziato il suo percorso nel sindacato, diventando una figura di rilievo della Cgil. Ha ricoperto incarichi di vertice fino a essere segretaria generale della Filtea-Cgil, la federazione dei lavoratori del tessile e dell’abbigliamento. Nel 2012 era stata anche vicepresidente di Federconsumatori. Nello stesso anno aveva lasciato il sindacato per dedicarsi all’impegno politico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

200 morta valeria fedeli sindacalista ed ex ministra dell8217istruzione

© Lettera43.it - È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione

Leggi anche: È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni

Leggi anche: Pd: è morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione; È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. Aveva 76 anni; Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e sindacalista aveva 76 anni; Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fassino: «Portata via da un male inesorabile».

200 morta valeria fedeli&#200; morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. Aveva 76 anni - È morta oggi all’età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni ... affaritaliani.it

200 morta valeria fedeliMorta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista aveva 76 anni - &#200; morta a 76 anni Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione con il governo ... iltempo.it

200 morta valeria fedeliValeria Fedeli è morta, addio all’ex ministra dell’Istruzione. Tutte le reazioni - Per molti anni è stata dirigente nazionale della Cgil e del sindacato tessile europeo ... msn.com

È morta Valeria Fedeli: ex ministra e sindacalista, l’eredità politica

Video È morta Valeria Fedeli: ex ministra e sindacalista, l’eredità politica

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.