È morta Valeria Fedeli sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione

È scomparsa mercoledì mattina a Roma Valeria Fedeli, 76 anni, nota sindacalista, ex senatrice del Partito Democratico e ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni. Figura di rilievo nel panorama politico e sindacale italiano, Fedeli ha dedicato gran parte della sua vita alla tutela dei diritti dei lavoratori e all’istruzione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo politico e sociale del paese.

È morta mercoledì mattina a Roma, all'età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista, ex senatrice del Partito democratico e ministra dell'Istruzione nel governo guidato da Paolo Gentiloni. Ne danno notizia i suoi famigliari. La carriera politica di Valeria Fedeli. Nata a Treviglio nel 1949, aveva iniziato il suo percorso nel sindacato, diventando una figura di rilievo della Cgil. Ha ricoperto incarichi di vertice fino a essere segretaria generale della Filtea-Cgil, la federazione dei lavoratori del tessile e dell'abbigliamento. Nel 2012 era stata anche vicepresidente di Federconsumatori. Nello stesso anno aveva lasciato il sindacato per dedicarsi all'impegno politico.

