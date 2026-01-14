È morta Valeria Fedeli l’ex ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni e sindacalista

È deceduta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni e figura di rilievo nel sindacato italiano. Nata a Treviglio, ha dedicato gran parte della sua carriera alla rappresentanza sindacale, ricoprendo ruoli di responsabilità nella Cgil. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 76 anni, rappresenta una perdita significativa nel panorama politico e sociale italiano.

È morta Valeria Fedeli, l’ex ministra dell’Istruzione del governo Gentiloni, all’età di 76 anni. Nata a Treviglio, in provincia di Bergamo, Fedeli ha iniziato il suo percorso professionale come sindacalista nella Cgil, dove ha ricoperto ruoli di rilievo nella direzione nazionale. È stata inoltre segretaria generale della Filtea-Cgil, la federazione dei lavoratori tessili, abbigliamento, cuoio e calzature, e nel 2012 ha assunto anche la carica di vicepresidente della Federconsumatori. Prima di dedicarsi interamente alla politica, ha lavorato come maestra nella scuola dell’infanzia a Milano, dopo aver conseguito il diploma alla scuola magistrale. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: È morta Valeria Fedeli, sindacalista e ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni Leggi anche: È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione; È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. Aveva 76 anni; Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fassino: «Aveva un male inesorabile». Il cordoglio di...; Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e sindacalista aveva 76 anni. Lutto nel mondo politico bergamasco: è morta Valeria Fedeli - Prima della sua nomina al governo aveva ricoperto anche la carica di vicepresidente del ... ecodibergamo.it

