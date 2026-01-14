È morta Valeria Fedeli l' ex ministra aveva 76 anni Schlein | ' Grande perdita le siamo grati'

È morta Valeria Fedeli, ex ministra e vicepresidente del Senato, all’età di 76 anni. La famiglia ha confermato la notizia. Fedeli, ex parlamentare del Partito Democratico e sindacalista della Cgil, ha contribuito in diversi ruoli istituzionali, lasciando un’impronta significativa nel panorama politico e sociale italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo della politica e del sindacato.

