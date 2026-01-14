E' morta Valeria Fedeli ex ministra dell’Istruzione Nel 2018 eletta senatrice nel collegio di Caserta

È scomparsa Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e senatrice eletta nel 2018 nel collegio di Caserta. Compiuta dirigente sindacale della Cgil, ha dedicato gran parte della sua carriera alla politica, ricoprendo ruoli di rilievo nel Partito Democratico e nel Parlamento italiano. La sua figura ha avuto un ruolo importante nel panorama politico e sindacale nazionale.

