È morta Valeria Fedeli ex ministra dell’Istruzione e senatrice Pd

È venuta a mancare Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e senatrice del Partito Democratico, all’età di 76 anni. Figura di rilievo nel panorama politico italiano, Fedeli aveva avuto un ruolo importante nel settore dell’istruzione e nel sindacato. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo politico e civile del Paese.

Roma, 14 gennaio 2026 – È morta a 76 anni Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. Chi era Valeria Fedeli. Fedeli era nata a Treviglio nel 1949 e aveva iniziato nella Cgil, diventando poi dirigente sindacale. In politica approda nel 2013, al Senato con il Pd, e viene anche nominata vicepresidente a palazzo Madama. Al governo la chiama il premier Paolo Gentiloni affidandole il ministero dell'Istruzione nel 2016. Poi ancora in Senato nel 2018, sempre con il Pd. Sempre in prima fila nelle battaglie femministe, era stata tra le fondatrici del movimento 'Se non ora, quando?'.

