È morta Valeria Fedeli ex ministra dell’Istruzione | aveva settantasei anni

Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e figura di rilievo nel sindacalismo italiano, è deceduta a Roma all’età di settantasei anni. La sua esperienza politica e il suo impegno nel settore dell’istruzione hanno segnato una lunga carriera, lasciando un’impronta significativa nel panorama pubblico italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo politico e sindacale del paese.

Si è spenta a Roma, all’età di settantasei anni, Valeria Fedeli, ex sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione del governo Gentiloni. A darne notizia sono stati i suoi familiari. Nata a Treviglio nel 1949, si avvicinata alla politica tramite i sindacati, diventando ben presto una figura di spicco della Cgil. Dopo aver ricoperto il ruolo di segretaria generale della Filtea-Cgil (lavoratori nel settore tessile e nell’abbigliamento), nel 2012 Fedeli era diventata vicepresidente di Federconsumatori. Nel 2013 si era candidata alle elezioni politiche con il il Partito Democratico, diventando senatrice e, in seguito, vicepresidente dell’Aula. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

