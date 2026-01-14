È morta Valeria Fedeli ex ministra dell’Istruzione | aveva 76 anni
È venuta a mancare Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e senatrice del Partito Democratico, all’età di 76 anni. La notizia, comunicata questa mattina a Roma, segna la perdita di una figura rilevante nel panorama politico italiano. Fedeli aveva ricoperto il ruolo di ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel governo Gentiloni, lasciando un’impronta significativa nel settore pubblico.
Lutto nel mondo della politica bergamasca. È morta questa mattina (mercoledì 14 gennaio) a Roma Valeria Fedeli, senatrice del Partito Democratico e ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel governo Gentiloni: aveva 76 anni. A dare notizia della morte i suoi familiari. Nella sua lunga carriera Fedeli è stata anche vicepresidente del Senato dal 2013 al 2016. Nata a Treviglio nel 1949, ha iniziato a lavorare come maestra di scuola materna nel Milanese prima di intraprendere il percorso da sindacalista. Figura di spicco della Cgil, è stata segretaria generale della Filtea-Cgil, la categoria dei lavoratori del tessile e dell’abbigliamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Morta Valeria Fedeli. L'ex ministra dell'Istruzione aveva 76 anni
Leggi anche: E' morta l'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli. Aveva 76 anni
È morta Valeria Fedeli. L'ex ministra dell'Istruzione aveva 76 anni; È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. Aveva 76 anni; È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione; Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista aveva 76 anni.
È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni: aveva 76 anni - È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione del governo Gentiloni. msn.com
E' morta l'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli - Senatrice del Partito Democratico dalla XVII legislatura, dal 21 ... iltempo.it
Valeria Fedeli è morta, addio all’ex ministra dell’Istruzione: fu tra le fondatrici di ‘Se non ora quando’. Tutte le reazioni - Senatrice del Pd nella XVII legislatura, era stata nominata ministra nel governo Gentiloni. ilgiorno.it
Addio a Valeria Fedeli: l’ex ministra dell’Istruzione con Gentiloni e sindacalista aveva 76 anni
Valeria Fedeli è morta. L'ex parlamentare e ministra del Pd aveva 76 anni. A lungo dirigente Cgil, era stata responsabile dell'Istruzione nel governo Gentiloni e, in precedenza, vicepresidente del Senato, dove era stata eletta nel 2013. "Ho appreso con molto di facebook
È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione. Aveva 76 anni x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.