È morta Valeria Fedeli ex ministra dell’Istruzione | aveva 76 anni

È venuta a mancare Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e senatrice del Partito Democratico, all’età di 76 anni. La notizia, comunicata questa mattina a Roma, segna la perdita di una figura rilevante nel panorama politico italiano. Fedeli aveva ricoperto il ruolo di ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel governo Gentiloni, lasciando un’impronta significativa nel settore pubblico.

Lutto nel mondo della politica bergamasca. È morta questa mattina (mercoledì 14 gennaio) a Roma Valeria Fedeli, senatrice del Partito Democratico e ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel governo Gentiloni: aveva 76 anni. A dare notizia della morte i suoi familiari. Nella sua lunga carriera Fedeli è stata anche vicepresidente del Senato dal 2013 al 2016. Nata a Treviglio nel 1949, ha iniziato a lavorare come maestra di scuola materna nel Milanese prima di intraprendere il percorso da sindacalista. Figura di spicco della Cgil, è stata segretaria generale della Filtea-Cgil, la categoria dei lavoratori del tessile e dell’abbigliamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

