È morta l' ex ministra Valeria Fedeli

È venuta a mancare oggi Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista italiana. Nata nel 1947, ha dedicato gran parte della sua carriera alla tutela dei diritti dei lavoratori e all'istruzione. La sua scomparsa, all’età di 76 anni, rappresenta una perdita significativa nel panorama politico e sociale italiano.

È morta oggi all'età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni. Nata a Treviglio nel 1949, ha iniziato il suo percorso nel sindacato, diventando una figura di primo piano della Cgil, dove ha ricoperto incarichi di vertice fino a essere segretaria generale della Filtea-Cgil, la categoria dei lavoratori del tessile e dell'abbigliamento. Eletta senatrice con il Partito democratico alle elezioni del 2013, è stata nominata vicepresidente del Senato. Nel 2016 è stata nominata ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel governo di Paolo Gentiloni.

È morta Valeria Fedeli: ex ministra e sindacalista, l’eredità politica

