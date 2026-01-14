È molto dolce ma tende a isolarsi Passa ore a giocare da solo con una palla Cerca una famiglia che lo adotti | il canile lancia un appello per Casper

Casper, un cane di circa un anno, si trova presso il Ventura County Animal Services, dove è stato accolto come randagio a luglio 2025. È un animale molto dolce, ma tende a isolarsi e passa molte ore a giocare da solo con una palla. Si cerca una famiglia disposta ad offrirgli un ambiente stabile e affettuoso. Per chi fosse interessato, ulteriori informazioni sono disponibili presso il rifugio.

Il Ventura County Animal Services degli Stati Uniti lancia un appello: Casper cerca casa. Il cane è stato accolto nel rifugio a luglio 2025, come randagio. “Quando è arrivato per la prima volta, Casper era molto timido ” ha raccontato Jules Hooper, specialista marketing del Ventura County Animal Services al sito The Dodo. La donna ha dichiarato che nel giro di pochi giorni Casper ha iniziato ad accettare i bocconcini offerti dai volontari e dallo staff del canile, dimostrandosi molto affettuoso. Tuttavia, il cane fatica a vivere nel rifugio e spesso si isola. L’animale gioca ossessivamente con una palla e il fatto ha preoccupato Hooper, che ha dichiarato: “Lo staff sentiva la palla rimbalzare rumorosamente contro le pareti metalliche a tutte le ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

