È mio padre non riusciamo a trovarlo Choc e paura per il volto di Canale 5 | l’appello disperato FOTO

Un appello disperato è stato diffuso sui social da Helena Prestes, nota volto di Canale 5 e ex concorrente del Grande Fratello Vip. La modella ha chiesto aiuto per trovare suo padre, coinvolto in un incidente e attualmente irreperibile. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi follower e il pubblico, evidenziando l’urgenza di trovare una soluzione e di garantire sicurezza.

