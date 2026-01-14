È mio padre non riusciamo a trovarlo Choc e paura per il volto di Canale 5 | l’appello disperato FOTO
Un appello disperato è stato diffuso sui social da Helena Prestes, nota volto di Canale 5 e ex concorrente del Grande Fratello Vip. La modella ha chiesto aiuto per trovare suo padre, coinvolto in un incidente e attualmente irreperibile. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi follower e il pubblico, evidenziando l’urgenza di trovare una soluzione e di garantire sicurezza.
– Ore di forte apprensione per la modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Helena Prestes, volto noto di Canale 5, che ha diffuso sui social un appello per rintracciare il padre, rimasto coinvolto in un incidente e attualmente irreperibile. L’episodio si è verificato in Brasile e, secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe stato soccorso e trasferito in ospedale senza avere con sé i documenti, circostanza che ne ha ostacolato l’identificazione. “È mio padre, non riusciamo a trovarlo”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
