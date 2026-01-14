È impossibile Sanremo 2026 l’annuncio di Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2026 torna con Carlo Conti alla guida, annunciando un’edizione dedicata alla tradizione e alla qualità. L’evento si svolgerà come sempre al Teatro Ariston, punto di riferimento per la musica italiana. Con un’attenzione particolare ai dettagli e alle novità, questa edizione si propone di soddisfare il pubblico e gli artisti, mantenendo intatto il suo ruolo di appuntamento culturale e musicale di rilievo.

Il Festival di Sanremo si prepara a tornare con una nuova edizione che promette di riportare al centro dell'attenzione il Teatro Ariston e tutto il suo carico di attese, curiosità e retroscena. Dal 24 al 28 febbraio la kermesse musicale più amata dagli italiani accenderà ancora una volta i riflettori sulla città ligure, con un'edizione che punta a mescolare tradizione, spettacolo e una forte presenza di grandi nomi della musica. >> "Prende la migliore". Festival di Sanremo 2026, c'è il colpaccio di Carlo Conti Alla guida del Festival ci sarà Carlo Conti, chiamato a un ritorno che ha già acceso il dibattito tra addetti ai lavori e pubblico.

Carlo Conti: «Madonna a Sanremo 2026? Impossibile» - Parlando con gli studenti della Scuola di Giornalismo di Perugia, Carlo Conti ha smentito l'indiscrezione che vuole Madonna a Sanremo 2026. msn.com

Sanremo 2026, Carlo Conti: "Madonna al Festival è una strada impercorribile" - Il conduttore e direttore artistico, parlando agli studenti della Scuola di Giornalismo di Perugia, ha spiegato che il corto circuito si è creato quando Lady Ciccone ha cantato La Bambola di Patty ... tg24.sky.it

