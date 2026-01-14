È il sampietrino più iconico di Roma | difficile da trovare ma quando lo vedi resti a bocca aperta

Il sampietrino a forma di cuore di Roma è un piccolo dettaglio che cattura l’attenzione di molti visitatori. Sebbene sia difficile da individuare, rappresenta un simbolo di romanticismo e storia urbana. In questa guida scopriremo dove si trova e quale significato si cela dietro questa curiosità, offrendo uno sguardo discreto e affascinante su un angolo speciale della capitale.

Sapevate che a Roma c'è un sampietrino a forma di cuore dal grande fascino e che viene fotografato da tutti i romanticoni che fanno un giro nella capitale apposta per inquadrarlo? Andiamo a scoprire insieme quale meravigliosa storia c'è dietro! A Roma c'è un romantico sampietrino a forma di cuore: ecco dove potete trovarlo è qual è la romantica storia che ci racconta perché si trova lì. Foto: Kikapress Dove si trova il sampietrino a forma di cuore. Andiamo con ordine. Il celebre sampietrino a forma di cuore è anche detto " Er core de Nerone " e si trova nel centro spirituale della capitale: a Piazza San Pietro! Lo potete trovare nella parte sud-ovest della Rosa dei Venti, nella sezione che indica il Libeccio, dove c'è una lastra rotonda di marmo, sul lato sinistro guardando la Basilica, ai piedi dell'obelisco.

