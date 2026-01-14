Dzeko-Fiorentina è già finita | addio anticipato

Dzeko-Fiorentina si concludono anticipatamente, segnando la fine dell’esperienza del giocatore in maglia viola. In questa breve analisi, si esaminano le ultime novità relative alla situazione di Dzeko e le eventuali prospettive future per il club. Un quadro aggiornato che aiuta a comprendere le implicazioni di questa decisione sulla rosa e sulle strategie della Fiorentina.

Avventura al capolinea per Edin Dzeko alla Fiorentina: ecco le ultimissime in casa viola e i possibili scenari. È ormai giunta al capolinea l’esperienza di Edin Dzeko alla Fiorentina. Ad appena 6 mesi dal suo approdo in viola, l’attaccante bosniaco classe ’86 ha le valigie pronte e aspetta di capire solo quale sarà la sua prossima destinazione. Dzeko è attualmente fermo ai box a causa dell’infortunio rimediato prima del match con la Cremonese che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime sfide. Vanoli (Ansafoto) – Calciomercato.it In queste ore si è parlato di un possibile trasferimento di Dzeko al Cagliari o al Genoa, ma al momento l’ipotesi più concreta porta all’ estero: lo riferisce in queste ore ‘Fantacalcio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

