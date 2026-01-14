Due fine settimana tra arte storia e curiosità con di Gran Tour Perugia Posta

Due fine settimana con Gran Tour Perugia Posta offrono visite guidate tra arte, storia e curiosità. Esplorando luoghi come il palazzo Cesaroni, l’Abbazia di Montelabate, il palazzo Gallenga Stuart e l’oratorio di San Francesco dei, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere meglio il patrimonio culturale di Perugia attraverso percorsi articolati e approfondimenti guidati. Un’occasione per scoprire aspetti meno noti della città in un contesto informativo e autentico.

In arrivo due fine settimana in compagnia delle visite guidate di Gran Tour Perugia. Si andrà a spasso, tra curiosità, arte e storia nella sede di palazzo Cesaroni, lungo la Via degli oratori, l'Abbazia di Montelabate, palazzo Gallenga Stuart, con incursioni nell'oratorio di San Francesco dei.

