Due fermi per omicidio di Franca Ludwig inscenarono incidente stradale

Due individui sono stati fermati per l'omicidio di Franca Ludwig, la donna trovata senza vita il 2 luglio scorso lungo la SP 95 a San Godenzo. Le indagini hanno accertato che l'incidente stradale in apparenza accidentale era in realtà una messa in scena. La svolta nel caso si è verificata grazie alle analisi investigative, che hanno portato all’arresto dei sospettati.

AGI - Svolta nel caso della morte della 52enne Franca Ludwig, il cui cadavere è stato trovato nel Comune di San Godenzo, lungo la SP 95 detta "Del Castagno", la mattina del 2 luglio scorso, sul ciglio di un tratto sterrato. Sul corpo della donna, cittadina tedesca, c'erano profonde ferite al capo e a un arto, tali da far pensare che fosse stata vittima di un pirata della strada. Oggi invece il colpo di scena. I carabinieri di Firenze e della Compagnia di Pontassieve, su ordine della Procura della Repubblica di Firenze che conduce le indagini, hanno fermato due fiorentini, un uomo e una donna di 52 e 59 anni, con l'accusa di concorso nell' omicidio premeditato della cittadina tedesca. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Due fermi per omicidio di Franca Ludwig, "inscenarono incidente stradale" Leggi anche: Milano, incidente Suv. Due indagati per omicidio stradale Leggi anche: Ragazzo di 19 anni morto in un incidente a Milano, indagati i due conducenti per omicidio stradale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. San Godenzo, uccisa per incassare l'assicurazione. Fermati per omicidio il compagno e l'amica; «Capotreno ucciso a Bologna, il presunto killer ha agito per motivi abietti»: Marin Jelenic aveva un ordine di allontanamento, due coltelli sequestrati; Trovata morta in montagna svolta dopo 6 mesi | fermati il compagno e l’amica di Franka Ludwig. Due fermi per omicidio di Franca Ludwig, "inscenarono incidente stradale" - Svolta nel caso della morte della 52enne Franca Ludwig, il cui cadavere è stato trovato nel Comune di San Godenzo, lungo la SP 95 detta "Del Castagno", la mattina del 2 luglio scorso, sul ciglio ... msn.com

Firenze, due fermi per l’omicidio della cittadina tedesca Franca Ludwig - FIRENZE (ITALPRESS) – All’alba del 13 gennaio 2026 uomini del Nucleo Investigativo di Firenze e della Compagnia Carabinieri di Pontassieve, su ordine della Procura della Repubblica di Firenze che cond ... italpress.com

Omicidio Franca Ludwig, stordita e investita con l’auto per simulare incidente stradale: fermati il compagno e la complice. “Volevano incassare l’assicurazione da 3 ... - Aveva pianificato da tempo l’omicidio della compagna, simulando, dopo averla stordita con farmaci ansiolitici, un incidente stradale per riscuotere ... ilriformista.it

