Due fermi per l' omicidio di Franca Ludwig inscenarono un incidente stradale

Due uomini sono stati fermati in relazione all'omicidio di Franca Ludwig, il cui corpo è stato rinvenuto il 2 luglio lungo la SP 95 a San Godenzo. Secondo le indagini, i sospettati avrebbero inscenato un incidente stradale per coprire l’omicidio. La vicenda si sta sviluppando nel rispetto delle procedure investigative, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti e assicurare la responsabilità dei coinvolti.

AGI - Svolta nel caso della morte della 52enne Franca Ludwig, il cui cadavere è stato trovato nel Comune di San Godenzo, lungo la SP 95 detta "Del Castagno", la mattina del 2 luglio scorso, sul ciglio di un tratto sterrato. Sul corpo della donna, cittadina tedesca, c'erano profonde ferite al capo e a un arto, tali da far pensare che fosse stata vittima di un pirata della strada. Oggi invece il colpo di scena. I carabinieri di Firenze e della Compagnia di Pontassieve, su ordine della Procura della Repubblica di Firenze che conduce le indagini, hanno fermato due fiorentini, un uomo e una donna di 52 e 59 anni, con l'accusa di concorso nell' omicidio premeditato della cittadina tedesca. 🔗 Leggi su Agi.it

