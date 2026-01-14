Due fermi per l' omicidio di Franca Ludwig inscenarono un incidente stradale
Due persone sono state fermate in relazione all’omicidio di Franca Ludwig, il cui corpo è stato ritrovato il 2 luglio lungo la SP 95 a San Godenzo. Le indagini hanno accertato che gli autori dell’omicidio avevano inscenato un incidente stradale per nascondere il delitto. La vicenda si inserisce in un quadro di approfondimento investigativo volto a chiarire le circostanze della morte della donna.
AGI - Svolta nel caso della morte della 52enne Franca Ludwig, il cui cadavere è stato trovato nel Comune di San Godenzo, lungo la SP 95 detta "Del Castagno", la mattina del 2 luglio scorso, sul ciglio di un tratto sterrato. Sul corpo della donna, cittadina tedesca, c'erano profonde ferite al capo e a un arto, tali da far pensare che fosse stata vittima di un pirata della strada. Oggi invece il colpo di scena. I carabinieri di Firenze e della Compagnia di Pontassieve, su ordine della Procura della Repubblica di Firenze che conduce le indagini, hanno fermato due fiorentini, un uomo e una donna di 52 e 59 anni, con l'accusa di concorso nell' omicidio premeditato della cittadina tedesca. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Due fermi per omicidio di Franca Ludwig, "inscenarono incidente stradale"
Leggi anche: Due fermi per l'omicidio di Franca Ludwig, "inscenarono un incidente stradale"
Svolta nell'omicidio di Franca Ludwig, fermati due fiorentini; Firenze, due fermi per l’omicidio della cittadina tedesca Franca Ludwig; Firenze, omicidio Franca Ludwig: due fermi per il delitto premeditato nei boschi del Falterona; Omicidio di Franka Ludwig, svolta dopo 6 mesi: in carcere il compagno e l’amica. “Narcotizzata e uccisa per soldi”.
Firenze, due fermi per l’omicidio della cittadina tedesca Franca Ludwig - FIRENZE (ITALPRESS) – All’alba del 13 gennaio 2026 uomini del Nucleo Investigativo di Firenze e della Compagnia Carabinieri di Pontassieve, su ordine della Procura della Repubblica di Firenze che cond ... msn.com
Due fermi per l'omicidio di Franca Ludwig, "inscenarono un incidente stradale" - Svolta nel caso della morte della 52enne Franca Ludwig, il cui cadavere è stato trovato nel Comune di San Godenzo, lungo la SP 95 detta "Del Castagno", la mattina del 2 luglio scorso, sul ciglio ... msn.com
Morte Franka Ludwig, svolta nelle indagini: due fermi per frode assicurativa e omicidio volontario - La vittima, 52 anni, era stata trovata senza vita il 2 luglio scorso lungo una strada sterrata nei boschi di San Godenzo ... tg.la7.it
Morte Franka Ludwig, svolta nelle indagini: due fermi per frode assicurativa e omicidio volontario x.com
FIRENZE, DUE FERMI PER L’OMICIDIO DI FRANK LUDWIG: ERA PREMEDITATO DA ANNI. L’uomo aveva sottoscritto polizze assicurative sulla vita della donna deceduta. facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.