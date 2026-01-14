Due fermi per l' omicidio di Franca Ludwig inscenarono un incidente stradale

Da agi.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state fermate in relazione all’omicidio di Franca Ludwig, il cui corpo è stato ritrovato il 2 luglio lungo la SP 95 a San Godenzo. Le indagini hanno accertato che gli autori dell’omicidio avevano inscenato un incidente stradale per nascondere il delitto. La vicenda si inserisce in un quadro di approfondimento investigativo volto a chiarire le circostanze della morte della donna.

AGI - Svolta nel caso della morte della 52enne  Franca Ludwig, il cui cadavere è stato trovato nel Comune di San Godenzo, lungo la SP 95 detta "Del Castagno", la mattina del 2 luglio scorso, sul ciglio di un tratto sterrato. Sul corpo della donna,  cittadina tedesca, c'erano profonde ferite al capo e a un arto, tali da far pensare che fosse stata vittima di un  pirata della strada. Oggi invece il  colpo di scena. I  carabinieri di Firenze  e della Compagnia di Pontassieve, su ordine della  Procura della Repubblica di Firenze  che conduce le indagini, hanno fermato due fiorentini, un uomo e una donna di 52 e 59 anni, con l'accusa di concorso nell' omicidio premeditato  della cittadina tedesca. 🔗 Leggi su Agi.it

due fermi per l omicidio di franca ludwig inscenarono un incidente stradale

© Agi.it - Due fermi per l'omicidio di Franca Ludwig, "inscenarono un incidente stradale"

Leggi anche: Due fermi per omicidio di Franca Ludwig, "inscenarono incidente stradale"

Leggi anche: Due fermi per l'omicidio di Franca Ludwig, "inscenarono un incidente stradale"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Svolta nell'omicidio di Franca Ludwig, fermati due fiorentini; Firenze, due fermi per l’omicidio della cittadina tedesca Franca Ludwig; Firenze, omicidio Franca Ludwig: due fermi per il delitto premeditato nei boschi del Falterona; Omicidio di Franka Ludwig, svolta dopo 6 mesi: in carcere il compagno e l’amica. “Narcotizzata e uccisa per soldi”.

due fermi omicidio francaFirenze, due fermi per l’omicidio della cittadina tedesca Franca Ludwig - FIRENZE (ITALPRESS) – All’alba del 13 gennaio 2026 uomini del Nucleo Investigativo di Firenze e della Compagnia Carabinieri di Pontassieve, su ordine della Procura della Repubblica di Firenze che cond ... msn.com

due fermi omicidio francaDue fermi per l'omicidio di Franca Ludwig, "inscenarono un incidente stradale" - Svolta nel caso della morte della 52enne Franca Ludwig, il cui cadavere è stato trovato nel Comune di San Godenzo, lungo la SP 95 detta "Del Castagno", la mattina del 2 luglio scorso, sul ciglio ... msn.com

due fermi omicidio francaMorte Franka Ludwig, svolta nelle indagini: due fermi per frode assicurativa e omicidio volontario - La vittima, 52 anni, era stata trovata senza vita il 2 luglio scorso lungo una strada sterrata nei boschi di San Godenzo ... tg.la7.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.