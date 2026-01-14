due ex dipendenti di julio iglesias lo hanno accusato di violenza sessuale

Due ex dipendenti di Julio Iglesias hanno accusato il cantante di aver subito molestie e aggressioni sessuali durante il periodo di lavoro con lui. L’inchiesta, pubblicata da elDiario, riporta le testimonianze di due donne che affermano di essere state vittime di comportamenti inappropriati. La notizia solleva questioni sulla condotta del famoso artista e apre un dibattito sul tema delle molestie nel mondo dello spettacolo.

elDiario, un quotidiano online spagnolo, ha pubblicato un’inchiesta in cui due donne accusano il cantante Julio Iglesias, padre della popstar Enrique, di averle molestate e aggredite sessualmente mentre entrambe lavoravano per lui. Gli abusi risalirebbero al 2021, e avrebbero avuto luogo nelle ville dell’artista a Punta Cana, in Repubblica Dominicana, e a Lyford Cay, alle Bahamas. Le vittime sostengono che alcune collaboratrici di Iglesias sarebbero state conniventi, mentre loro subivano approcci non graditi e avance, e che anche altre donne si siano ritrovate nella stessa situazione. Il racconto di una delle vittime. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

