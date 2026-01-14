Due belle signore baresi sul Calendario Miss Nonna2026 | ecco chi sono
Due signore di Bari sono protagoniste del Calendario “Miss Nonna” 2026, presentato recentemente presso l’Hotel Rosalba di San Mauro Mare. L’evento ha segnato la scoperta delle modelle che rappresenteranno l’edizione 2026, evidenziando il valore della bellezza e della maturità. La partecipazione si inserisce in un contesto di celebrazione della cultura e dell’esperienza delle donne, confermando l’importanza di valorizzare ogni fase della vita.
Nell’area eventi dell’Hotel Rosalba di San Mauro Mare, si è svolta la presentazione del Calendario dell’anno 2026 di “Miss Nonna”.“Miss Nonna” è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alla figura della Nonna, giunto quest’anno alla sua 21° edizione, ideato da Paolo Teti nel. 🔗 Leggi su Baritoday.it
