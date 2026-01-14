Due belle signore baresi sul Calendario Miss Nonna2026 | ecco chi sono

Due signore di Bari sono protagoniste del Calendario “Miss Nonna” 2026, presentato recentemente presso l’Hotel Rosalba di San Mauro Mare. L’evento ha segnato la scoperta delle modelle che rappresenteranno l’edizione 2026, evidenziando il valore della bellezza e della maturità. La partecipazione si inserisce in un contesto di celebrazione della cultura e dell’esperienza delle donne, confermando l’importanza di valorizzare ogni fase della vita.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.