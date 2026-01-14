Recenti attività di droni sospetti hanno alimentato tensioni tra Corea del Nord e Corea del Sud. In passato, azioni simili sono state attribuite a Yoon Suk Yeol, ex presidente sudcoreano, che avrebbe inviato droni a Pyongyang con l’obiettivo di provocare reazioni e giustificare misure militari. Questi episodi rischiano di compromettere il dialogo tra le due nazioni, aumentando le tensioni nella regione.

L’ultima volta c’era lo zampino di Yoon Suk Yeol. L’ex presidente conservatore sudcoreano aveva pensato bene di inviare droni nel cuore dei Pyongyang per provocare la Corea del Nord, innervosirne il leader, Kim Jong Un, attendere una sua risposta e avere quindi un pretesto per adottare il pugno duro (legge marziale e ordine di controllo militare a Seoul). Alla fine, come spiegato da InsideOver, Kim non ha reagito, ha mantenuto la calma (si è limitato a far saltare in aria un paio di strade che collegavano idealmente le due Coree) e il piano di Yoon è naufragato insieme alla sua presidenza. Oggi, a distanza di oltre un anno da questi eventi, le autorità nordcoreane hanno denunciato una nuova incursione di un drone sudcoreano nel proprio territorio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

